Audi, BMW и MG уличили в занижении данных расхода топлива

Австралийская автомобильная ассоциация, финансируемая правительством страны, поделилась итогами теста на экономичность. В испытаниях приняли участие 13 моделей от восьми автопроизводителей, и только у шести расход топлива соответствует заявленному с учётом допустимой погрешности в пять процентов. Хуже всего результаты BMW X3, MG 3 и Audi Q5: они «прожорливее» на 17-20 процентов!

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Эксперты сравнили реальный расход топлива в смешанном цикле с заявленным автопроизводителем. В ходе тестирования автомобили ездили на разных скоростях по городским и сельским дорогам, а также автомагистралям. Испытания проводили в соответствии с законодательством Евросоюза, чтобы свести к минимуму влияние стиля вождения и других человеческих факторов.

Лидер антирейтинга — дорестайлинговый BMW X3 xDrive 30i (I4 2.0, 249 л.с., 350 Нм). Кроссовер 2021 модельного года расходует 8,9 литра горючего, что на 20% больше заявленного автопроизводителем. Большое расхождение у дизельного Audi Q5 35 TDI (17%) и бензинового MG 3 (19%), и оба раза расход топлива выше ожидаемого. А вот Kia Carnival оказалась на 7% экономичнее, чем удивила экспертов. Также не уложились в пределы погрешности гибридный Toyota Yaris Cross (+12%), Volvo XC40 (+9%) и Kia Sportage (+5%).