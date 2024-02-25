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Гиперкар Bugatti Bolide получил рекордно большие тормоза в истории автопрома

Как известно, трековый гиперкар Bugatti Bolide выйдет тиражом 40 экземпляров и получит канонический двигатель W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1600 лошадиных сил и столько же ньютон-метров крутящего момента. Все машины стоимостью четыре миллиона евро уже распроданы и клиенты начнут получать их в 2024 году. А пока марка раскрывает технические детали о своей безумной новинке — на сей раз французская марка рассказала о тормозах своего гиперкара.

Гиперкар Bugatti получил рекордно большие тормоза в истории автопрома
© Motor.ru

Ради безопасности Bugatti оснастит гиперкар высокопроизводительной системой пожаротушения, шеститочечными ремнями безопасности, системой защиты головы и шеи (HANS) и многочисленными электронными ассистентами водителя. Но всё это будет лишь дополнением к уникальным тормозным механизмам, разработанным Brembo. По своей эффективности они соответствуют тормозам болидов Формулы-1 и гоночных спортпрототипов.

Передние тормоза и вовсе стали самыми большими карбон-керамическими тормозами за всю историю автомобилестроения — они включают в себя два восьмипоршневых моноблочных суппорта, каждый из которых оснащён четырьмя высокопроизводительными 25-миллиметровыми тормозными колодками и карбоновыми дисками размером 390 x 37,5 миллиметров. Суппорты изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты никелем.

Сзади установлены два шестипоршневых моноблочных суппорта, повторяющие передние, с четырьмя высокопроизводительными колодками, хотя они немного тоньше — 24,5 миллиметров, а дополняют задние суппорты большие карбоновые диски размером 390 x 34 миллиметров. Каждый тормозной диск Bolide в сборе весит всего 3,175 килограмма.

Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti
Bugatti

Brembo гарантирует, что тормозная система будет обеспечивать исключительную теплопроводность для эффективного рассеивания тепла во время интенсивного торможения, предотвращая ухудшение тормозной эффективности, обеспечивая стабильную производительность даже в экстремальных условиях. Под тормоза были разработаны особые главные тормозные цилиндры и уникальная тормозная жидкость.

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Bugatti