Гиперкар Bugatti получил рекордно большие тормоза в истории автопрома

Как известно, трековый гиперкар Bugatti Bolide выйдет тиражом 40 экземпляров и получит канонический двигатель W16 8.0 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1600 лошадиных сил и столько же ньютон-метров крутящего момента. Все машины стоимостью четыре миллиона евро уже распроданы и клиенты начнут получать их в 2024 году. А пока марка раскрывает технические детали о своей безумной новинке — на сей раз французская марка рассказала о тормозах своего гиперкара.

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Ради безопасности Bugatti оснастит гиперкар высокопроизводительной системой пожаротушения, шеститочечными ремнями безопасности, системой защиты головы и шеи (HANS) и многочисленными электронными ассистентами водителя. Но всё это будет лишь дополнением к уникальным тормозным механизмам, разработанным Brembo. По своей эффективности они соответствуют тормозам болидов Формулы-1 и гоночных спортпрототипов.

Передние тормоза и вовсе стали самыми большими карбон-керамическими тормозами за всю историю автомобилестроения — они включают в себя два восьмипоршневых моноблочных суппорта, каждый из которых оснащён четырьмя высокопроизводительными 25-миллиметровыми тормозными колодками и карбоновыми дисками размером 390 x 37,5 миллиметров. Суппорты изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты никелем.

Сзади установлены два шестипоршневых моноблочных суппорта, повторяющие передние, с четырьмя высокопроизводительными колодками, хотя они немного тоньше — 24,5 миллиметров, а дополняют задние суппорты большие карбоновые диски размером 390 x 34 миллиметров. Каждый тормозной диск Bolide в сборе весит всего 3,175 килограмма.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti