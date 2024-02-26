Самый продаваемый Cadillac резко подешевел на 24%

Самый продаваемый Cadillac резко подешевел: дисконт до 24 процентов
В феврале китайский филиал марки объявил о распродаже бизнес-седанов CT5. Вопреки тенденциям, скидки до 70 тысяч юаней (9,7 тысячи долларов) предлагаются на только что обновлённую модель: рестайлинг состоялся менее двух месяцев назад! Причины для дисконта есть: продажи Cadillac CT5 в январе оказались ниже ожидаемого, и General Motors пошёл на беспрецедентный шаг.
Американский Cadillac CT5 обновился прошлой осенью, а в декабре аналогичный апгрейд достался локальному седану с совместного предприятия SAIC-GM. В Поднебесной четырёхдверка доступна с урезанной гаммой: только задний привод, 10-ступенчатый автомат и турбомотор 2.0 (237 сил, 350 Нм).
Именно Китай является главным рынком для Cadillac CT5: по итогам 2023 года в КНР продали более 80 тысяч среднеразмерных седанов, что позволило модели стать абсолютным мировым бестселлером марки. Вклад североамериканского рынка скромный: США и Канада обеспечили только 20 процентов продаж.
В январе спрос на CT5 в Поднебесной упал до 7,8 тысячи штук, и Cadillac ответил скидками: базовая комплектация подешевела на 24 процента до 220 тысяч юаней (30,5 тысячи долларов)! Цены на богатые комплектации снизились на 60 тысяч юаней (8,3 тысячи долларов). Сможет ли американский седан переломить тенденцию станет ясно по итогам весны.