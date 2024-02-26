Самый продаваемый Cadillac резко подешевел на 24%

В феврале китайский филиал марки объявил о распродаже бизнес-седанов CT5. Вопреки тенденциям, скидки до 70 тысяч юаней (9,7 тысячи долларов) предлагаются на только что обновлённую модель: рестайлинг состоялся менее двух месяцев назад! Причины для дисконта есть: продажи Cadillac CT5 в январе оказались ниже ожидаемого, и General Motors пошёл на беспрецедентный шаг.

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Американский Cadillac CT5 обновился прошлой осенью, а в декабре аналогичный апгрейд достался локальному седану с совместного предприятия SAIC-GM. В Поднебесной четырёхдверка доступна с урезанной гаммой: только задний привод, 10-ступенчатый автомат и турбомотор 2.0 (237 сил, 350 Нм).

Именно Китай является главным рынком для Cadillac CT5: по итогам 2023 года в КНР продали более 80 тысяч среднеразмерных седанов, что позволило модели стать абсолютным мировым бестселлером марки. Вклад североамериканского рынка скромный: США и Канада обеспечили только 20 процентов продаж.