Раскрыты цены китайского Nissan Pathfnider: он может прийти в Россию

Кроссовер с совместного предприятия Dongfeng-Nissan появится у местных дилеров 6 марта, но прайс-лист уже обнародован. Китайский Pathfinder предложат с шести- или семиместным салоном, базовая переднеприводная версия будет стоить 240 тысяч юаней (3,1 миллиона рублей), а за полноприводную конфигурацию придётся выложить 280 тысяч юаней (3,6 миллиона рублей).

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Для россиян дебют китайского Pathfinder интересен, так как другая модель с завода Dongfeng-Nissan уже добралась до нашей страны под маркой Oting. Теперь на официальном сайте марки анонсированы ещё две новинки — полноразмерный и компактный кроссоверы. Под описание полноразмерного кроссовера Nissan Pathfinder подходит, ведь салон трёхрядный, а габаритная длина автомобиля — 5,1 метра!

Nissan

Nissan

В Поднебесной предложили кроссоверы с 2,0-литровой «турбочетвёркой» (252 силы, 376 Нм) с изменяемой степенью сжатия и 9-ступенчатым автоматом ZF. У полноприводной версии задняя ось подключается муфтой, причём крутящий момент может распределяться в пропорции 50:50. Также есть шесть «внедорожных» режимов, в том числе песок, грязь и снег. Полноприводные версии стоят одинаково вне зависимости от числа мест в салоне (шесть или семь) и предложены в единственной богатой комплектации.