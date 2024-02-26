Появились первые изображения нового пикапа Renault Duster Oroch

Новый пикап Renault Duster Oroch: первые изображения
В модельной гамме французского бренда уже много лет существует компактный пикап, сделанный на базе Дастера первого поколения. Мы же решили представить, какой может быть грузопассажирская версия кроссовера третьей генерации.
Бюджетный компактный кроссовер Renault Duster был впервые представлен в конце 2009 года. Изначально он предлагался для европейского рынка под дочерней маркой Dacia, а позднее появилась и версия Renault, производство которой было налажено в России, Бразилии, Индии и Румынии. В 2015 году модельная гамма была расширена за счёт пикапа, который получил приставку Oroch и был предназначен для бразильского рынка. Несмотря на уже две смены поколений Дастера, этот пикап выпускается до сих пор, получив в 2022 году вместе с обновлением более короткое имя Renault Oroch.
Автомобиль имеет четырёхдверный кузов, позволяющий разместить пять пассажиров. Его колёсная база увеличена на 155 мм по сравнению с кроссовером, а общая длина достигла 4,7 метров (длина паркетника равна 4315 мм). По такому же принципу сделан и изображённый на рендерах пикап, имеющий более длинную колёсную базу и существенно увеличенный задний свес. Кстати, в октябре прошлого года компания Renault представила концептуальный пикап Niagara, в котором угадываются черты модели Oroch. Однако у него визуально всё же мало общего с Дастером, а мы изобразили более серийный вариант будущего пикапа.
Duster третьего поколения впервые показали в конце ноября прошлого года под брендом Dacia, а спустя неделю опубликовали и фотографии версии от Renault. Кроссовер переехал с платформы В0 на более современную CMF-B. Базовой стала модификация Eco-G 100 с битопливным (бензин и пропан) трехцилиндровым турбомотором 1.0 мощностью 100 л.с. в паре с «механикой». Версия Duster TCe 130 является «мягким» гибридом и оснащается бензиновой турботройкой 1.2 TCe (130 л.с.), дополненной 48-вольтовым стартер-генератором. Самый же мощный Дастер носит имя Hybrid 140, его силовая установка включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.), стартер-генератор и скромную батарею на 1,2 кВт*ч, совокупная отдача – 140 л.с. Из всех версий полный привод полагается только «мягкогибридному» Дастеру. Дизеля в новом поколении автомобиль лишился.
Между тем, на днях стартовали продажи нового компактного кроссовера Renault Kardian, который пришёл на смену некогда популярному в России Sandero Stepway.