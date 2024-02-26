Появились первые изображения нового пикапа Renault Duster Oroch

В модельной гамме французского бренда уже много лет существует компактный пикап, сделанный на базе Дастера первого поколения. Мы же решили представить, какой может быть грузопассажирская версия кроссовера третьей генерации.

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Бюджетный компактный кроссовер Renault Duster был впервые представлен в конце 2009 года. Изначально он предлагался для европейского рынка под дочерней маркой Dacia, а позднее появилась и версия Renault, производство которой было налажено в России, Бразилии, Индии и Румынии. В 2015 году модельная гамма была расширена за счёт пикапа, который получил приставку Oroch и был предназначен для бразильского рынка. Несмотря на уже две смены поколений Дастера, этот пикап выпускается до сих пор, получив в 2022 году вместе с обновлением более короткое имя Renault Oroch.

Автомобиль имеет четырёхдверный кузов, позволяющий разместить пять пассажиров. Его колёсная база увеличена на 155 мм по сравнению с кроссовером, а общая длина достигла 4,7 метров (длина паркетника равна 4315 мм). По такому же принципу сделан и изображённый на рендерах пикап, имеющий более длинную колёсную базу и существенно увеличенный задний свес. Кстати, в октябре прошлого года компания Renault представила концептуальный пикап Niagara, в котором угадываются черты модели Oroch. Однако у него визуально всё же мало общего с Дастером, а мы изобразили более серийный вариант будущего пикапа.

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Duster третьего поколения впервые показали в конце ноября прошлого года под брендом Dacia, а спустя неделю опубликовали и фотографии версии от Renault. Кроссовер переехал с платформы В0 на более современную CMF-B. Базовой стала модификация Eco-G 100 с битопливным (бензин и пропан) трехцилиндровым турбомотором 1.0 мощностью 100 л.с. в паре с «механикой». Версия Duster TCe 130 является «мягким» гибридом и оснащается бензиновой турботройкой 1.2 TCe (130 л.с.), дополненной 48-вольтовым стартер-генератором. Самый же мощный Дастер носит имя Hybrid 140, его силовая установка включает четырехцилиндровый атмосферник 1.6 (94 л.с.), электромотор (49 л.с.), стартер-генератор и скромную батарею на 1,2 кВт*ч, совокупная отдача – 140 л.с. Из всех версий полный привод полагается только «мягкогибридному» Дастеру. Дизеля в новом поколении автомобиль лишился.