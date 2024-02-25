Гибридные Ferrari и Porsche сразились в дрэг-битве. На двоих у них 1900 лошадиных сил

Спорткары Ferrari SF90 Stradale и Porsche 918 Spyder сошлись в гонке по прямой по правилам дрэг-рейсинга. Суммарная мощность силовых установок двух автомобилей составляет около 1900 лошадиных сил. Видео заездов публикует YouTube-канал Carwow.

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Porsche 918 Spyder была представлена в 2013 году и выпущена тиражом 918 экземпляров. У автомобиля 4,6-литровый двигатель Porsche M18.00 V8 с двумя электромоторами и суммарной мощностью силовой установки порядка 900 лошадиных сил. Считается, что максимальная скорость автомобиля составляет 345 км/ч, а до сотни он разгоняется за 2,2 секунды.

У Ferrari SF90 Stradale двигатель чуть меньше — четыре литра, однако у итальянского спорткара три электромотора, а комбинированная мощность силовой установки оценивается в тысячу лошадиных сил. Динамические свойства SF90 оцениваются скромнее, чем у 918 Spyder. Так, максимальная скорость Ferrari оценивается в 340 км/ч, а первую сотню с места она набирает за 2,5 секунды.

Тем не менее в заездах Carwow быстрее в решающем заезде была именно Ferrari SF90 Stradale — она преодолела четверть мили за 9,6 секунды. Porsche 918 Spyder на эту же дистанцию понадобилось на полсекунды больше — 10,1.