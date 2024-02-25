Серийный хот-хэтч Renault 5 E-Tech полностью раскрыли до премьеры

Портал Cochespias поделился официальными снимками пятидверки накануне презентации. Внешность и салон больше не секрет, причём дизайнеры Renault рискнули воплотить на серийной версии почти все идеи смелого концепта трёхлетней давности. Хэтчбек предложат только в виде электрокара с запасом хода до 400 километров. Параметры силовой установки обнародуют завтра.

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По пути на конвейер Renault 5 практически не изменился: добавлены традиционные передние дверные ручки, упростилась графика фар, на пятой двери появился дворник, а на бамперах — парктроники. Однако общая идея сохранилась: чего стоят фонари с рисунком в виде расчёски, смелые 18-дюймовые двухцветные диски, эффектный декор на передних дверях или «пунктирные» дневные ходовые огни.

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Сходство с легендарным Renault R5 Turbo чисто визуальное, а в салоне новинка во многом повторяет другие электромобили и гибриды марки. Важный нюанс — отсутствие Г-образного информационно-развлекательного комплекса с портретно-ориентированным тачскрином. Ещё у хэтчбека необычное покрытие дверных карт и сидений, а вот руль позаимствован у массовых моделей.

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Автопроизводитель подтвердил, что длина Renault 5 E-Tech составит около четырёх метров, и электромобиль оснастят батарейными блоками ёмкостью 40 или 52 киловатт-часа. Аккумулятор большего размера предложат с самого начала продаж. В основе «пятёрки» новая модульная платформа CMF-BEV с многорычажной задней подвеской.