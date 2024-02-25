Nissan превратил X-Trail в скорую помощь на гусеницах
Nissan создал автомобиль-спасатель для одного из горнолыжных курортов Италии, скорая помощь представляет собой переоборудованный и поставленный на гусеницы серийный кроссовер X-Trail. Агентство TBWA\NissanUnited подготовило ролик, в котором рассказывает о возможностях вседорожника Mountain Rescue.
По сюжету автомобиль несется по трассам горнолыжного курорта, одновременно с ним со склона на огромной скорости съезжает лыжник. Неожиданным поворотом ролика становится то, что спасательная команда мчится не ради спасения человека, а чтобы установить знак, призывающий «Сбросить скорость».
Благодаря уникальным возможностям Nissan X-Trail Mountain Rescue, подобные знаки появились на нескольких горных точках, где происходят инциденты, связанные с превышением скорости. «Лучший способ использовать спасательную машину — это убедиться, что она вам никогда не понадобится», — гласит слоган видео.
В пустыне тоже не обошлось без машин Nissan, там подразделение Nissan Middle East, курирующее развитие марки на Ближнем Востоке, устроило виртуальные гонки автомобилей Patrol по пустыне. Компания совместно с агентством TBWA/RAAD запустила видео, демонстрирующее культовую линейку автомобилей Patrol, на огромном билборде в одном из самых современных районов Дубая.