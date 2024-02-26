Расширен список машин, которые можно покупать для чиновников

Минпромторг расширил перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными чиновниками в служебных целях.

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Теперь в него включены такие марки, как SWM с моделями G05 Pro и G01, "Соллерс" (ST6), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7). А также электромобиль "Амберавто" (А5), который только начали производить на заводе "Автотор" в Калининграде, и Citroеn C5 Aircross, который производится в Калужской области.

Всего же для закупок рекомендовано 12 марок. Это автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ по специнвестконтрактам с обязательством по локализации продукции. Итого получилось 35 моделей, которые можно закупать чиновникам для служебных нужд.

Как пояснил в своем телеграм-канале главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, изначально предполагалось два подхода. А именно: либо закупка только высоколокализованных в России автомобилей, либо закупка любых автомобилей с российским VIN-номером. Пошли по второму пути.

В итоге в нынешний список помимо новых моделей по-прежнему входят и те машины, которые входили в него ранее.

Возглавляет его, конечно, Lada с такими моделями, как Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel. Следом идет "Москвич" с моделями 3, 3е, 6. Представлена вся линейка УАЗ: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР.

Кроме новых, добавленных моделей в него входят также Evolute с моделями I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET. Haval с моделями JOLION, DARGO, F7/F7x, H9, M6. AURUS - модели SENAT, KOMENDANT.

Примечательно, что из тех моделей, которые пополнили список, некоторых еще на дорогах не встретишь. Так, например, тот же электрокар "Амберавто" А5. Для его выпуска будет использоваться максимальное количество локализованных компонентов. Автомобили оснастят электродвигателями, инверторами, редукторами, электронными системами, аккумуляторными батареями и другими компонентами, производство которых запускается в 2024-2025 годах на новых заводах, созданных на производственной площадке "Автотора".

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"Пилотную" партию электромобилей А5 планируется реализовать в пределах Калининградского региона, чтобы получить первый опыт эксплуатации.