В России стартовали продажи главного конкурента Hyundai Creta

В России стало возможно купить новый кроссовер Toyota Urban Cruiser, который за рубежом считается прямым конкурентом Hyundai Creta. Об этом сообщает портал «Автономности дня».

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Сейчас новинку продают в Краснодаре по цене от 3,65 млн руб. За эту стоимость можно приобрести кроссовер в комплектации GLX, включающей панорамную крышу с люком, камеру кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, функции дистанционного управления с помощью смартфона или умных часов и голосовое управление, которое может работать в паре с Google Assistant и Siri.

Toyota Urban Cruiser также реально найти в Москве, однако в столице кроссоверы продаются по более высокому ценнику – от 3,78 млн до 3,87 млн руб.

Модель оснастили 1,5-литровым 102-сильным бензиновым двигателем с 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive.