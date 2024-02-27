Представлен BMW M2 с карбоновым обвесом от Vorsteiner

Тюнинговая мастерская Vorsteiner - один из многих, кто активно работает над модификациями автомобилей BMW. В своем новом проекте для M2 G87 Toronto Red мастера представили самый полный пакет изменений для баварского купе на сегодняшний день.

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После дебюта в начале этого месяца кастомный M2 с пакетом VRS предстал на новых официальных фотографиях. Автомобиль выглядит более внушительно, по сравнению с базовой комплектацией. Vorsteiner встроил спойлер "утиный хвост" в крышку багажника из углеродного волокна, которая стоит 3 495 долларов.

Тюнер максимально использовал углеродное волокно: капот, губа переднего спойлера, задний диффузор изготовлены из карбона. Пакет VRS — это только обвес, поэтому под капотом никаких изменений нет. Двигатель S58 по-прежнему выдает 453 лошадиные силы, но в 2024 году BMW, добавит еще 20 лошадиных сил. В 2025 году твин-турбо рядная "шестерка" превысит порог в 500 л.с. для спецверсии M2 CS. Тем временем несколько тюнеров уже поработали над 3,0-литровым двигателем, чтобы придать ему больше мощности, используя опыт, полученный при модернизации M3 и M4.