Концерн BMW отзывает 79 670 автомобилей

Компания BMW инициировала отзыв почти 79 670 автомобилей модельного ряда 2023 и 2024 годов из-за дефекта в системах ABS и контроля устойчивости. Проблема связана с недостатком в электронно-управляемой интегрированной тормозной системе автомобиля, который может привести к потере тормозного усилия, антиблокировочной системы (ABS) и динамического контроля устойчивости (DSC).

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При этом, у водителя сохраняется возможность остановить автомобиль с помощью механического торможения, это потребует больших усилий и более длинного тормозного пути. Отказ систем ABS или DSC может нарушить контроль водителя над автомобилем во время экстренных маневров, что повышает вероятность аварии.

В случае неисправности интегрированной тормозной системы на приборной панели загорается предупреждающий индикатор. Отзыв затрагивает несколько моделей, включая 5 и 7 серии 2023 и 2024 годов выпуска, электромобили i5 и i7, X1, X5, X6, X7 и XM. Под отзыв также попадает Rolls-Royce Spectre. Уведомление об отзыве появилось после того, как документы, представленные в

Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), указали на потенциальную проблему с тормозной системой автомобилей. В частности, под отзыв попадают такие модели, как BMW 530i, 740i, 760i, i5, i7, X1, X5, X6, X7 и XM, а также Rolls-Royce Spectre, причем наибольшее количество отзывов приходится на модели X1 (14 679), X5 (20 401) и X7 (29 578).

Несмотря на возможность неисправности, отмечается, что механическое торможение и система экстренного торможения не затронуты, а экстренный тормоз включится автоматически, если эффективность торможения ухудшится. BMW заверила, что в случае возникновения каких-либо проблем с тормозной системой водители будут предупреждены об этом с помощью индикатора или сообщения.

NHTSA объявило, что письма с уведомлением владельцев будут разосланы 5 апреля. Владельцы автомобилей, затронутых этим отзывом, смогут бесплатно заменить интегрированную тормозную систему в своих автомобилях, посетив дилерский центр BMW или Rolls-Royce.

Владельцам рекомендуется посетить веб-сайт NHTSA, посвященный отзывам, чтобы определить, попадает ли их автомобиль под отзыв. Отозванные автомобили:

• 2023 Внедорожник X1 xDrive28i

• 2024 X5 sDrive40i, X5 xDrive40i, X5 M60i, X5M и X5 xDrive50e

• 2024 X6 xDrive40i, X6 M60i и X6M

• 2023-2024 X7 xDrive40i, X7 M60i, XB7 и XM

• 2023-2024 740i, 740i xDrive и 760i xDrive

• 2023-2024 i7 eDrive50, i7 xDrive60 и i7 M70

• 2024 530i и 530i xDrive

• 2024 i5 eDrive40, i5 M60 и 750e xDrive