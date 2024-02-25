В США сильно снизились цены на подержанные автомобили

Аналитики Cox Auto заявили, что в 2024 году средняя стоимость «бэушных» машин в Северной Америке стремительно падает, а дисконт заметен во всех сегментах. Однако спрос остаётся высоким, поэтому до уровней 2019 года цены откатиться не успели. Тем не менее, закупочные цены на вторичном рынке автомобилей являются самыми низкими с 2021 года: за год средний чек упал почти на 14%.

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Больше всего «обесценились» малолитражки: за год средний чек в этом сегменте упал на 16,9%. На второй строчке электромобили (-16,1%), далее следуют среднеразмерные модели (-15,9%), пикапы (-14,6%) и внедорожники (-13,5%). Меньше всего теряют в цене люксовые автомобили: потери составляют 13,2%. По оценкам Cox Auto, даже по сравнению с январём подержанные машины в среднем потеряли 0,9% цены.

По прогнозам экспертов, постепенно цены на подержанные автомобили в США вернутся к допандемийному уровню: этому поспособствует рост продаж новых автомобилей, а также снижение спроса на «бэушки». «Коронавирусная» паника осталась в прошлом, цепочки поставок восстановлены, конкуренция растёт, а проблем с заказом нового автомобиля больше не возникает.