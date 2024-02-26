Ямал стал лидером рейтинга по доступности бензина

Аналитики подсчитали, сколько литров бензина могут купить жители разных российских регионов, и на первом месте по доступности топлива оказался Ямал.

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Помимо арктического региона первые строчки списка занимают также Москва и Чукотский автономный округ. "На среднюю зарплату здесь можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров", - говорится в сообщении РИА Новости.

Жители еще шести территорий могут купить более полутора тысяч литров топлива - это Ненецкий АО, Югра, Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург и Мурманская область.

Кстати, эксперты заметили, как разброс цен от региона к региону очень существенный: 47,14 рубля стоит литр бензина АИ-92 в Республике Коми, а 66,19 рубля - в Магаданской области. "Самая высокая цена на бензин по-прежнему на Дальнем Востоке, что объясняется высокими затратами на его транспортировку", - пояснили авторы исследования.

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