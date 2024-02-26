Ямал стал лидером рейтинга по доступности бензина
Аналитики подсчитали, сколько литров бензина могут купить жители разных российских регионов, и на первом месте по доступности топлива оказался Ямал.
Помимо арктического региона первые строчки списка занимают также Москва и Чукотский автономный округ. "На среднюю зарплату здесь можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литров", - говорится в сообщении РИА Новости.
Жители еще шести территорий могут купить более полутора тысяч литров топлива - это Ненецкий АО, Югра, Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург и Мурманская область.
Кстати, эксперты заметили, как разброс цен от региона к региону очень существенный: 47,14 рубля стоит литр бензина АИ-92 в Республике Коми, а 66,19 рубля - в Магаданской области. "Самая высокая цена на бензин по-прежнему на Дальнем Востоке, что объясняется высокими затратами на его транспортировку", - пояснили авторы исследования.
Между тем
Стоимость бензина в январе 2024 года почти во всех субъектах страны была выше, чем в январе 2023 года. Исключением стали только Чечня и Чукотка. А вот сильнее всего цены выросли на Сахалине (на 18,1 процента) и на Ямале (плюс 15,6 процента).