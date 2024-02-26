В ФАС заявили о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что у нее есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования.

Замглавы ФАС Петр Иванов уточнил, что жалобы связаны как со стоимостью поездок, а также с мерами, применяемыми агрегатором в связи с блокировками.

В связи с последними в сервис «Яндекс GO» антимонопольщики направили письмо, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены.

Иванов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что ФАС призвало компанию уменьшить комиссию с перевозчиков до конкурентного уровня. Антимонопольщики в настоящее время анализируют ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы имеются серьезные замечания к «Яндекс Такси».

Замглавы службы уточнил, что за 2023-й на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей.