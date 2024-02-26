В России предложили рассчитывать цены на общественный транспорт

"Мы видим, что многие субъекты выступают за определение базовых принципов тарифообразования и высказались в поддержку перехода на регулируемый тариф", – сообщил заместитель руководителя службы Петр Иванов .

При этом он добавил, что также субъекты предложили рассмотреть и возможность расширения федеральных мер поддержки, поскольку это позволяет сдерживать стоимость перевозки пассажиров. ФАС, как заметил Иванов, готова дать ориентиры, а также предлагает разработать единую методику по установке тарифов на перевозки общественным транспортом.