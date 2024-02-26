В России предложили рассчитывать цены на общественный транспорт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила устанавливать цены на общественный транспорт в России по единой методике.
"Мы видим, что многие субъекты выступают за определение базовых принципов тарифообразования и высказались в поддержку перехода на регулируемый тариф", – сообщил заместитель руководителя службы Петр Иванов.
При этом он добавил, что также субъекты предложили рассмотреть и возможность расширения федеральных мер поддержки, поскольку это позволяет сдерживать стоимость перевозки пассажиров. ФАС, как заметил Иванов, готова дать ориентиры, а также предлагает разработать единую методику по установке тарифов на перевозки общественным транспортом.
Ранее стало известно, что Госдума рассматривает законопроект, подготовленный по поручению президента РФ, который предусматривает ряд мер поддержки отечественных производителей.