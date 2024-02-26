Changan показал на фото обновленный седан Uni-V

Марка Changan опубликовала официальные фотографии обновленного седана Uni-V. Автомобиль официально покажут в конце следующего месяца, тогда же стартуют и продажи в КНР.

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Передняя часть модели сохранила агрессивный оскал, формируемый боковыми вставками, которые стали более выразительными. Изменился узор решётки радиатора, а между ней и линией капота расположили светящуюся светодиодную полосу, которая соединяет фары. Заднюю часть "подогнали" под переднюю, выполнив в спортивном ключе, сформированным бампером с развитым псевдодиффузором и двойным выхлопом по центру.

Салон Changan Uni-V остался прежним, но появились новые материалы и цвета отделки.

Седан комплектуется в КНР полуторалитровой турбочетвёркой мощностью 188 л.с. (300 Нм) в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Также предложат подключаемый гибридный вариант на базе 150-сильного ДВС и электромоторов мощностью 258 и 292 л.с., запас хода на электричестве - 50 и 111 км.

В России Changan Uni-V можно купить в двух комплектациях, стоимость которых составляет 2 860 000 и 2 930 000 рублей.