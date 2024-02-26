Stellantis может заменить Maserati Levante китайским электрокаром
Сенсационное заявление сделал на минувшей неделе босс автоконцерна Карлос Таварес. Топ-менеджер Stellantis подтвердил, что электрокары марки Leapmotor могут прописаться в Италии, если такое производство будет экономически целесообразным. Инсайдеры Automotive News Europe утверждают: речь идёт о локализации «китайцев» на фабрике FIAT Mirafiori в Турине.
В настоящий момент на заводе FIAT Mirafiori выпускают городские хэтчбеки FIAT 500/500e и Maserati Levante, причём тиражи суперкроссовера невелики, и его отставка — дело времени. По неофициальным данным, именно китайский Leapmotor — кандидат на загрузку площадки в Турине. В концерне Stellantis планируют выпускать в Италии до 150 тысяч электрокаров ежегодно.
Производство «китайцев» может начаться в 2026 или 2027 году, и такой расклад весьма вероятен, ведь Maserati Levante уйдёт в отставку до конца марта, а его преемник пропишется на заводе в Кассино. Малолитражки FIAT 500 прекратят выпускать в конце 2026 года, так что производственные мощности нужно будет чем-то загрузить.
Финдиректор Stellantis Натали Найт уже называла Leapmotor «15-м брендом в портфолио концерна». Прошлой осенью в стартап инвестировали полтора миллиарда евро: автогигант выкупил 21% акций фирмы Leapmotor и создал в Нидерландах совместное предприятие с китайской стороной.
В прошлом году производство на фабрике FIAT Mirafiori сократилось на 9,3% до 95 тысяч единиц. Доля Maserati Levante — около десяти процентов (менее 9000 штук). При этом Stellantis взял на себя обязательства увеличить производство автомобилей в Италии до одного миллиона штук к концу десятилетия: выпуск «китайцев» позволит выполнить план.