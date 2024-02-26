Stellantis может заменить Maserati Levante китайским электрокаром

Сенсационное заявление сделал на минувшей неделе босс автоконцерна Карлос Таварес. Топ-менеджер Stellantis подтвердил, что электрокары марки Leapmotor могут прописаться в Италии, если такое производство будет экономически целесообразным. Инсайдеры Automotive News Europe утверждают: речь идёт о локализации «китайцев» на фабрике FIAT Mirafiori в Турине.

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В настоящий момент на заводе FIAT Mirafiori выпускают городские хэтчбеки FIAT 500/500e и Maserati Levante, причём тиражи суперкроссовера невелики, и его отставка — дело времени. По неофициальным данным, именно китайский Leapmotor — кандидат на загрузку площадки в Турине. В концерне Stellantis планируют выпускать в Италии до 150 тысяч электрокаров ежегодно.

Производство «китайцев» может начаться в 2026 или 2027 году, и такой расклад весьма вероятен, ведь Maserati Levante уйдёт в отставку до конца марта, а его преемник пропишется на заводе в Кассино. Малолитражки FIAT 500 прекратят выпускать в конце 2026 года, так что производственные мощности нужно будет чем-то загрузить.

Финдиректор Stellantis Натали Найт уже называла Leapmotor «15-м брендом в портфолио концерна». Прошлой осенью в стартап инвестировали полтора миллиарда евро: автогигант выкупил 21% акций фирмы Leapmotor и создал в Нидерландах совместное предприятие с китайской стороной.