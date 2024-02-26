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Водителям разрешат оплачивать штраф за парковку со скидкой

В России разработали законопроект, в соответствии с которым водители смогут оплачивать штраф за неоплаченную парковку с дисконтом в 50%. Для этого им необходимо уложиться почти в 3 недели с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, передает ТАСС.

Водителям разрешат оплачивать штраф за парковку со скидкой
© globallookpress.com

Инициатива принадлежит группе депутатов от ЛДПР. Документ внесут в Госдуму 26 февраля.

Агентство напоминает о том, что в настоящее время сумма штрафа за неоплату парковки устанавливается самими регионами. В частности, в столице штраф составляет 5 тыс. рублей.

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В публикации говорится, что «в случае принятия законопроекта региональное законодательство в субъектах РФ будет приведено с ним в соответствие».

Согласно документу, на оплату штрафа со скидкой дается 20 дней.

Ранее «Известия» сообщили, что сумма штрафа за езду по обочине в России в текущем году составляет 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма корректироваться не будет. Однако если водитель вместо обочины заехал на газон или тротуар, сумма увеличится на 500 рублей.

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