Водителям разрешат оплачивать штраф за парковку со скидкой

В России разработали законопроект, в соответствии с которым водители смогут оплачивать штраф за неоплаченную парковку с дисконтом в 50%. Для этого им необходимо уложиться почти в 3 недели с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, передает ТАСС.

Инициатива принадлежит группе депутатов от ЛДПР. Документ внесут в Госдуму 26 февраля.

Агентство напоминает о том, что в настоящее время сумма штрафа за неоплату парковки устанавливается самими регионами. В частности, в столице штраф составляет 5 тыс. рублей.

В публикации говорится, что «в случае принятия законопроекта региональное законодательство в субъектах РФ будет приведено с ним в соответствие».

Согласно документу, на оплату штрафа со скидкой дается 20 дней.