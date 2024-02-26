Водителям разрешат оплачивать штраф за парковку со скидкой
В России разработали законопроект, в соответствии с которым водители смогут оплачивать штраф за неоплаченную парковку с дисконтом в 50%. Для этого им необходимо уложиться почти в 3 недели с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, передает ТАСС.
Агентство напоминает о том, что в настоящее время сумма штрафа за неоплату парковки устанавливается самими регионами. В частности, в столице штраф составляет 5 тыс. рублей.
В публикации говорится, что «в случае принятия законопроекта региональное законодательство в субъектах РФ будет приведено с ним в соответствие».
Согласно документу, на оплату штрафа со скидкой дается 20 дней.
Ранее «Известия» сообщили, что сумма штрафа за езду по обочине в России в текущем году составляет 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма корректироваться не будет. Однако если водитель вместо обочины заехал на газон или тротуар, сумма увеличится на 500 рублей.