Не иссякает поток автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту. Редакции "Российской газеты" удалось обнаружить на одном из классифайдов объявление о продаже обновлённого Kia Carnival, дебютировавшего в Южной Корее под конец 2023 года.

Кроме того, что Carnival претерпел изменения во внешности и салоне, напомним решении Kia отказаться от версии с 11-местным салоном. В продаже в России предложен минивэн с семью местами.

В связи с новым запретом властей Южной Кореи на экспорт автомобилей в РФ интересен двигатель "Карнивала": дизель 2.2 литра мощностью 194 л.с. Он работает в паре с 8-диапазонным "автоматом". Привод - передний.

Пожалуй, главный минус выставленного на продажу Kia Carnival касается интерфейса цифрового кластера, состоящего из мультимедиа и приборной панели под одним стеклом: судя по фото, язык отображения информации корейский. Русификацией компания вряд ли занималась, поэтому остаётся надеяться на то, что в Kia предусмотрели возможность выбора одного из международных языков.