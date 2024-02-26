Land Rover объявил об ажиотажном спросе на карбоновые колеса

В беседе с изданием Car Throttle руководитель суббренда Range Rover SV Джамал Хамиди подтвердил: интерес к углепластиковым дискам «зашкаливает». «Мы выпускаем карбоновые колеса так быстро, как только можем», — заявил топ-менеджер. Покупателей не остановила даже внушительная цена опции: доплата за облегчённый комплект составляет 6 900 фунтов стерлингов (800 тысяч рублей).

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Углепластиковые диски — редкая опция, но для нового Range Rover Sport SV она доступна. Доплатив, можно значительно уменьшить неподрессоренные массы: карбоновые 23-дюймовые диски на 35,6 килограмма легче аналогичных кованых. Однако рассчитывать на более эффектные заводские колёса не стоит: 23 дюйма — предел для Jaguar Land Rover.

Руководитель отдела разработок концерна Мэтт Беккер заявил журналистам, что «не видит 24-дюймовых [серийных] колёс». Однако инженер не исключил, что кто-то из конкурентов когда-нибудь сможет предложить такую опцию. Позицию Jaguar Land Rover разделяют в Audi: несколько лет назад на презентации RS Q8 с 23-дюймовыми дисками представители компании подтвердили, что это предел для серийных автомобилей.