Названы самые продаваемые автомобили представительского класса

Немецкий седан BMW 5-Series — самый продаваемый автомобиль представительского класса в мире. Его продажи по итогам 2023 года составили 263 993 единицы, следует из свежего отчета издания Focus2move.

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Несмотря на 13,6-процентное падение продаж в годовом выражении, «пятерке» BMW удалось опередить конкурентов и занять по этому показателю первое место в своем классе. Второе место досталось ее конкуренту в лице Mercedes-Benz E-Class, продажи которого за год сократились на 4,6%, до 258 226 единиц. Замкнула «тройку» лидеров Audi A6 с продажами на уровне 256 656 единиц — на 38,5% больше, чем в 2022 году.

На четвертом месте расположился Hyundai Grandeur, поднявшийся за год на четыре позиции вверх. Его продажи по итогам 2023 года выросли на 68,7% до 113 085 единиц. За ним следует Zeekr 001, который в прошлом году был продан тиражом 76 357 единиц, что на 6,1% больше в годовом исчислении.

Шестую строчку заняла Toyota Crown, которая с 68 534 продажами (+284%) поднялась на 14 позиций, а Skoda Superb, поднявшаяся на 2 позиции с 66 767 проданными автомобилями (+11,9%), расположилась на седьмой строчке.