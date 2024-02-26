Открылся предзаказ на необычный «прыгающий» суперкар китайской BYD

Компания BYD открыла в Китае прием предварительных заказов на свой электрический суперкар YangWang U9. Он доступен в единственной конфигурации за 1,68 млн юаней (около 21,5 млн рублей), но для оформления предзаказа достаточно внести невозвратный депозит в размере 300 тыс. юаней (3,8 млн рублей).

© Wikimedia Commons

BYD YangWang U9 представляет собой полностью электрический полноприводный суперкар, построенный на платформе e4 с подвеской Disus X от BYD, которая позволяет ему «прыгать» и даже ездить на трех колесах. В движение его приводят четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо), суммарная мощность которых достигает 1287 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 1680 Нм.