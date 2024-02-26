В США впечатлились темпами продаж электрокара Zeekr 007

Американский портал CarScoops отдал должное успехам китайской «дочки» Geely. Компании Zeekr удалось достичь пятизначных цифр производства за 56 дней, причём результат мог быть ещё лучше, если бы не празднование китайского Нового года. Главным фактором успеха в США считают соотношение цены и качества: базовый заднеприводный Zeekr 007 стоит всего 210 тысяч юаней (29 тысяч долларов).

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Компания Zeekr полагает, что в этом году «семёрка» может обойти на внутреннем рынке Tesla Model 3. Основания для оптимизма есть, ведь ещё до начала продаж китайцы оформили более 51 тысячи предзаказов. Пока на рынок не вышла топ-версия со спортпакетом и разгоном 0-100 за 2,84 секунды, хотя такие седаны наверняка будут пользоваться спросом.

К достоинствам Zeekr 007 можно отнести запас хода до 870 километров и быструю зарядку. Благодаря 800-вольтовой электросистеме от «суперчарджера» можно пополнить заряд, эквивалентный 500 километрам пробега, всего за 15 минут. Также у «семёрки» эффектная внешность: стеклянная крыша с огромной площадью, стильная «потайная» оптика, обтекаемый корпус.