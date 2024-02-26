Toyota возглавила мировой рейтинг продаж автомобилей 14-й год подряд

Японская Toyota остается самым продаваемым автомобильным брендом по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует свежий отчет аналитиков портала Focus2move.

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Японский бренд занимает первое место в рейтинге самых популярных автомобильных брендов 14-й год подряд. В прошлом году Toyota продала по всему миру 9,087 млн новых автомобилей, что на 4,1% больше по сравнению с 2022 годом.

Второе место с 6-процентной долей на рынке на рынке занял немецкий автогигант Volkswagen, который по итогам прошлого года продал 5,1 млн своих автомобилей, что на 7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Замыкает тройку лидеров Honda с 3,9 млн реализованных автомобилей, что на 3,7% больше в годовом исчислении.

На четвертом месте расположилась южнокорейская компания Hyundai, годовые продажи автомобилей которой выросли на 5,5% до 3,8 млн единиц. За ней следует Ford с 3,7 млн проданных автомобилей, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Nissan и Chevrolet заняли шестое и седьмое места соответственно с годовыми продажами на уровне 3,3 млн и 3,29 млн штук. Восьмую строчку занял корейский бренд Kia с 3 млн проданных авто (+2,2%).