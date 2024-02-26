Fiat показал пять концептов будущих моделей марки

Всего запланировано несколько автомобилей на одной платформе: первая из них дебютирует в июле, а остальные — раз в год в течение следующих трех лет. Известно, что у них будут и традиционные установки с ДВС, и гибридные, и электрические. Пока же Fiat показали лишь концепты, всего их пять с разными типами кузовов. Это сити-кар, кроссовер, фастбек, пикап и кемпер.

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Все шоу-кары объединяет не только единая глобальна платформа, но и общая философия: «функциональность никогда не должна существовать без удовольствия». В Fiat отмечают, что серийные версии этих автомобилей могут выпускаться и продаваться в любой части мира, так как будут укомплектованы установками разных типов в зависимости от условий того или иного рынка. При этом до 80 процентов деталей у этих машин будут одинаковыми.

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat

Все пять концептов вдохновлены Fiat Panda, моделью, которая сыграла большую роль в истории итальянской марки. Первый из них — это сити-кар чуть крупнее Панды с вместительным салоном, дизайн которого вдохновлен фабрикой Фиата в Линготто. Особое внимание уделено экологически чистым материалам: в отделке применяется переработанный пластик и бамбуковые ткани.

На пикап Fiat делает большие ставки — в компании предполагают, что такая модель будет популярна не только в Южной Америке, но и на других рынках, даже в Европе. Пикап совмещает в себе комфорт внедорожника и функциональность коммерческого автомобиля, а благодаря компактным размерам его можно эксплуатировать и в городе.

Концепт, обозначенный как фастбек, в Fiat называют «наследником» двух популярных моделей марки — Fastback в Бразилии и Tipo на Ближнем Востоке. У него спортивный силуэт купеобразного кроссовера, который может прийтись по душе молодой аудитории.