Создан уникальный ЗИЛ-130 в виде гоночного грузовика с обтекаемым дактейлом

ЗИЛ-130 в виде гоночного грузовика с обтекаемым дактейлом
Гоночная карьера ЗИЛ-130 ограничилась участием в грузовом кроссе, но что если кто-то решил бы использовать этот легендарный советский грузовик для шоссейных кольцевых автогонок?
Именно эту идею развил StrukovArt28, представив крайне любопытные рендеры. И хотя от ЗИЛа осталось немного — оперение и кабина — этого достаточно, чтобы идентифицировать грузовик, как ЗИЛ-130.
Интереснее всего выглядит задний обтекатель. Он начинается от кабины и заканчивается далеко за задними колёсами. На виде сзади он немного напоминает капот Volkswagen Beetle, под которым расположились узкие светодиодные фонари красного цвета.
Воздухозаборники перед задними колёсными арками намекают о том, что под обтекателем может находиться либо двигатель, либо какие-то важные технические компоненты, требующие охлаждения. Что за двигатель? Об этом автор умалчивает, но сложно представить что-то кроме как минимум V8. И уж точно такой ЗИЛ не должен быть электрическим.
Образ завершает спортивный передний бампер, сверху которого расположились узнаваемые крюки, как у стандартного 130-го, и набор огромных колёс с низкопрофильной резиной.
В комментариях в социальных сетях пользователи писали: «Академику покажите этот концепт, пусть свой мощный ЗИЛ так забацает!» или «Если бы наши конструктора делали такие произведения автопрома никакой китай и даже даром не был нужен». При этом задняя часть понравилась не всем и было несколько запросов добавить спойлер.