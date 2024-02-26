Создан уникальный ЗИЛ-130 в виде гоночного грузовика с обтекаемым дактейлом

Гоночная карьера ЗИЛ-130 ограничилась участием в грузовом кроссе, но что если кто-то решил бы использовать этот легендарный советский грузовик для шоссейных кольцевых автогонок?

© Carakoom

Именно эту идею развил StrukovArt28, представив крайне любопытные рендеры. И хотя от ЗИЛа осталось немного — оперение и кабина — этого достаточно, чтобы идентифицировать грузовик, как ЗИЛ-130.

Интереснее всего выглядит задний обтекатель. Он начинается от кабины и заканчивается далеко за задними колёсами. На виде сзади он немного напоминает капот Volkswagen Beetle, под которым расположились узкие светодиодные фонари красного цвета.

Carakoom

Carakoom

Carakoom

Воздухозаборники перед задними колёсными арками намекают о том, что под обтекателем может находиться либо двигатель, либо какие-то важные технические компоненты, требующие охлаждения. Что за двигатель? Об этом автор умалчивает, но сложно представить что-то кроме как минимум V8. И уж точно такой ЗИЛ не должен быть электрическим.

Образ завершает спортивный передний бампер, сверху которого расположились узнаваемые крюки, как у стандартного 130-го, и набор огромных колёс с низкопрофильной резиной.