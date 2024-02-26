АвтоВАЗ хочет выпускать больше автомобилей LADA, чем планировалось

«По предварительным данным, для двух линий ВАЗа предусмотрены три рабочие субботы в марте текущего года, с конвейера сборки автомобилей Granta и Niva в общей сложности должно сойти более 2700 автомобилей дополнительно к текущей программе сборки на март, рабочее время персоналу будет оплачено в соответствии трудового кодекса РФ, в двойном размере», — пишет Avtograd News.