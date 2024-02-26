АвтоВАЗ хочет выпускать больше автомобилей LADA, чем планировалось
«АвтоВАЗ» планирует увеличить объемы производства в первый месяц весны. Для этого линии сборки автомобилей Granta и Niva выйдут на три рабочие субботы, а в целом намеченный ранее план на март должен быть перевыполнен более чем на 2700 машин, сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».
«По предварительным данным, для двух линий ВАЗа предусмотрены три рабочие субботы в марте текущего года, с конвейера сборки автомобилей Granta и Niva в общей сложности должно сойти более 2700 автомобилей дополнительно к текущей программе сборки на март, рабочее время персоналу будет оплачено в соответствии трудового кодекса РФ, в двойном размере», — пишет Avtograd News.
Отмечается также, что линия сборки LADA Vesta в марте продолжит работать по пятидневному графику, но люди, которые задействованы на ней с понедельника по пятницу, по субботам могут переходить на другие линии.