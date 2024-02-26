Названо пять причин использования заднего привода в электромобиле Атом

Официальный телеграм-канал стартапа Атом опубликовал пост, который объясняет, почему для нового российского электромобиля выбрана заднеприводная схема шасси. Всего разработчики называют пять причин, раскрывая каждую. Вкратце воспроизводим их здесь.

В комментариях к посту мнения разделились: кто-то однозначно приветствует решение сделать машину заднеприводной, кто-то говорит, что для России полный привод предпочтительнее, а кто-то выражает сомнения в весомости доводов и призывает признаться, что «задний привод сделать дешевле и проще». Старт серийного производства Атома назначен на 2025 год.