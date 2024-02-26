Названо пять причин использования заднего привода в электромобиле Атом

Разработчики электромобиля Атом пояснили про задний привод
Официальный телеграм-канал стартапа Атом опубликовал пост, который объясняет, почему для нового российского электромобиля выбрана заднеприводная схема шасси. Всего разработчики называют пять причин, раскрывая каждую. Вкратце воспроизводим их здесь.
Почему Атом заднеприводный?
- Центр тяжести ниже, чем у машин с ДВС, поэтому машина устойчива в поворотах и не склонна к заносам;
- Ассистенты (ABS, ESС, EBD и др.) «усиливают преимущества заднего привода и делают вождение еще более комфортным и безопасным»;
- Машина с задним приводом динамичнее, чем с передним;
- Отсутствие мотора спереди улучшает пассивную безопасность при фронтальном ударе;
- Заднеприводная машина более маневренная: передняя ось свободна от приводных валов, можно сделать большие предельные углы поворота колес.
В комментариях к посту мнения разделились: кто-то однозначно приветствует решение сделать машину заднеприводной, кто-то говорит, что для России полный привод предпочтительнее, а кто-то выражает сомнения в весомости доводов и призывает признаться, что «задний привод сделать дешевле и проще». Старт серийного производства Атома назначен на 2025 год.