Volkswagen перестал отзывать бракованные автомобили в России
Концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки, сообщили в компании «АГР» – правопреемнике бизнеса Volkswagen в России.
В пресс-службе «АГР» сообщили «Газете.Ru», что их компания не получает информации об отзывных кампаниях концерна Volkswagen, поскольку концерн не предоставляет соответствующих данных.
При этом в случае обнаружения несоответствий продукции требованиям ТР компания выполняет все обязательства, предписанные законодательством о техническом регулировании, заверили в «АГР».
Ранее сообщалось, что на территории бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области на стоянке обнаружено большое скопление немецких, японских и китайских автомобилей.