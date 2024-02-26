Volkswagen перестал отзывать бракованные автомобили в России

Концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки, сообщили в компании «АГР» – правопреемнике бизнеса Volkswagen в России.

В пресс-службе «АГР» сообщили «Газете.Ru», что их компания не получает информации об отзывных кампаниях концерна Volkswagen, поскольку концерн не предоставляет соответствующих данных.

При этом в случае обнаружения несоответствий продукции требованиям ТР компания выполняет все обязательства, предписанные законодательством о техническом регулировании, заверили в «АГР».