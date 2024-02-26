Volkswagen перестал отзывать бракованные автомобили в России

«ООО «АГР» не получает информации об отзывных кампаниях концерна Volkswagen, поскольку концерн такую информации не предоставляет. Тем не менее при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям ТР ТС мы, являясь изготовителем или его уполномоченным представителем, выполняем все обязанности, предписанные законодательством о техническом регулировании», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «АГР».