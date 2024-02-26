В России резко подешевели две модели FAW — лифтбек Bestune B70 и кроссовер Bestune T77, на базе которого «АвтоВАЗ» в прошлом году выпустил в Санкт-Петербурге небольшую партию кроссоверов LADA X-Cross 5.

Суть заключается в уже привычных в последнее время прямых скидках, позволяющих купить эти машины дешевле «прайсовых» цен, выяснили «Автоновости дня».

Как показал регулярный мониторинг прайс-листов FAW, покупателям лифтбеков Bestune B70 теперь доступна прямая скидка в 100 тысяч рублей, но предлагается она только тем, кто покупает автомобиль 2022 года выпуска. Для машин, выпущенных позже 2022 года, этот дисконт пока не предусмотрен.