Hyundai обновил i20 N-Line, сделав его более скучным

Помните обновленный Hyundai i20? Так вот: недавно был представлен хэтчбек Hyundai i20 N Line – версия с намёком на спорт.

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Все по правилам и требованиям жанра: измененная радиаторная решетка и передний бампер, накладки на пороги, широкий задний бампер с демонстративно выставленной двойной выхлопной трубой. Конечно, добавлены и оригинальные 17-дюймовые колесные диски.

Да и в салоне новинка Hyundai i20 N Line смотрится неплохо. Например, обратите внимание на спортивный N-руль или сиденье с аналогичными N-логотипами. Также интерьер новинки Hyundai i20 N Line украшают красные вставки и строчка на сиденьях.

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Однако вот в чем вопрос: нет никакой информации о технических изменениях, намекающих на аналогичные двигатели и коробки, как и у обычной модели Hyundai i20. Это означает, что он по-прежнему обходится 1,2-литровым гибридным четырехцилиндровым двигателем мощностью 120 л.с., которому требуется 10,1 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

Carakoom