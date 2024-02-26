Автомобили стоимостью в миллиард рублей в России бывают в продаже не так часто, но Bugatti W16 Mistral — это как раз тот случай. Автосалон из Кургана предлагает «перехватить» и привезти под заказ две машины из мирового лимитированного тиража, в который войдут всего 99 автомобилей, выяснили «Автоновости дня».

Как следует из объявления, обнаруженного нами на одном из классифайдов, все 99 машин из ограниченной партии уже проданы, но две из них, тем не менее, можно привезти в Россию. Одна из них стоимостью 11 млн евро (1,1 млрд рублей) уже сконфигурирована — она черного цвета с черным салоном и опциями на 300 тысяч евро (30 млн рублей). Произвести ее планируется во второй половине 2024 года.

Второй экземпляр, по словам продавца, еще можно заказать с учетом всех пожеланий покупателя. Без всех опций он будет стоить 9,5 млн евро или 954 млрд рублей по текущему курсу. Его выпуск запланирован на конец 2024 года, поэтому в Россию он, вероятно, прибудет только в 2025 году.

Напомним, что Bugatti W16 Mistral — это новый сверхмощный кабриолет образца 2024 года, одноименный концепт которого показали на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич два года назад. В его основе лежит знаменитый Bugatti Chiron, но свое уникальное имя он оправдывает полностью переработанным углепластиковым монококом, оригинальными фарами в стиле Divo и La Voiture Noire и Х-образными фонарями, отсылающими к модели Bolide.

В салоне W16 Mistral можно отметить элементы из титана и алюминия, выточенные из цельного куска металла, тканая кожа на панелях дверей, а также уникальный алюминиевый рычаг коробки передач, декорированный янтарной вставкой со знаменитой скульптурой «танцующего слона» Рембрандта Бугатти.