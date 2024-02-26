У Jeep Avenger появится новая полноприводная версия

Пока Jeep показал одно изображение полноприводного Jeep Avenger, который получил приставку 4xe к названию. Цифра 4 указывает на полный привод, а «e» — на электрифицированную силовую установку, в данном случае это «мягкий» гибрид. На единственным эскизе Avenger 4xe изображен с яркими неоновыми акцентами на капоте и бампере, с массивными внедорожными шинами и рейлингами на крыше. Заказать такой автомобиль можно будет ближе к концу 2024 года.

© Мотор.ру

До сих пор Avenger, самый маленький кроссовер Jeep, ориентированный на европейский рынок, предлагался с разными силовыми установками (бензиновой, гибридной и электрической), но без полного привода, хотя такую версию показали в статусе концепта в 2022 году. Теперь подтверждено, что у серийного Avenger 4xe будет «мягкогибридная» силовая установка, в состав которой войдут 136-сильный бензиновый ДВС и два электромотора мощностью 28 лошадиных сил каждый. Коробка передач — шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Другие подробности о Avenger 4xe пока не приводятся. Можно предположить, что из-за более сложной и громоздкой силовой установки полноприводный кроссовер будет менее вместительным, чем прочие версии. И стоить он будет дороже — по предварительным оценкам, более 40 тысяч евро.