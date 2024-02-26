BAIC показал новый кроссовер Beijing BJ30 с дизайном в стиле Jeep

По предварительным данным, на домашнем рынке модель предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида. В продажу паркетник поступит до конца текущего года.

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На фото китайского минпрома кроссовер Beijing BJ30 нового поколения раскрылся еще осенью 2023-го. Теперь же сам концерн BAIC, владеющий маркой Beijing, распространил официальные изображения. Напомним, «тридцатка» в строю с 2020 года, и она не является полностью оригинальной моделью: это паркетник BJ20, который получил индекс 30 после масштабного рестайлинга (а дебютировал еще в 2015-м). А вот новый BJ30 сделан практически «с нуля», хотя и с «мотивами» моделей другого бренда.

Дизайн осовременили и облагородили, при этом внешне «китаец» перекликается с младшими кроссоверами Jeep – Avenger и Renegade. Главные фишки экстерьера нового Beijing BJ30 – слившиеся с радиаторной решеткой фары, которые вдобавок имеют светодиодные полукружья ходовых огней, и вертикальные блоки задних фонарей, плюс решетку обрамляют дополнительные светящиеся линии.

Колеса.ру

Во втором поколении кроссовер заметно увеличился в размерах. Длина – 4730 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1757 или 1790 мм (зависит от версии), колесная база – 2820 мм. Для сравнения, габариты предыдущего BJ30: 4505/1855/1710 мм, расстояние между осями – 2675 мм.

Колеса.ру

Официальных картинок интерьера еще нет, однако тестовые образцы уже попадались шпионам. Внутри – довольно узкий экран приборки и, напротив, гигантский тачскрин мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью. Кроме того, модели достался двухэтажный центральный тоннель и компактный селектор коробки.

Новый BAIC Beijing BJ30 сертифицирован с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 188 л.с. Китайские профильные СМИ также пишут, что модель второго поколения будет доступна в виде гибрида с установкой на базе 1.5T, но других подробностей о системе еще нет. Предшественник на родине сегодня доступен со 156-сильным полуторалитровым турбомотором, шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

На домашний рынок Beijing BJ30 нового поколения должен выйти в этом году.