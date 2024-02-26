«Автодор» назвал сроки запуска финального отрезка трассы М-11 «Нева»

Открытие движения на участке по обходу Твери намечено на лето 2024 года и позволит обеспечить бесшовный проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по скоростной трассе М-11 «Нева». Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкомпания «Автодор».

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В «Автодоре» напомнили, что уже сейчас у автомобилистов есть выбор - ехать по трассе между Москвой и Санкт-Петербургом с осмотром Твери, Торжка, Вышнего Волочка или же в обход этих населенных пунктов.

«С открытием движения по обходу Твери летом 2024 года будет обеспечен бесшовный скоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 «Нева». Ни одного светофора или перекрестка на протяжении почти 700 километров с разрешенной скоростью до 130 км/ч», - подчеркнули в компании.

Также открытие этого участка поможет запустить скоростное сообщение между Санкт-Петербургом и Казанью, позволив ехать 1500 километров без светофоров.