«Автодор» назвал сроки запуска финального отрезка трассы М-11 «Нева»
Открытие движения на участке по обходу Твери намечено на лето 2024 года и позволит обеспечить бесшовный проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по скоростной трассе М-11 «Нева». Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкомпания «Автодор».
В «Автодоре» напомнили, что уже сейчас у автомобилистов есть выбор - ехать по трассе между Москвой и Санкт-Петербургом с осмотром Твери, Торжка, Вышнего Волочка или же в обход этих населенных пунктов.
«С открытием движения по обходу Твери летом 2024 года будет обеспечен бесшовный скоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 «Нева». Ни одного светофора или перекрестка на протяжении почти 700 километров с разрешенной скоростью до 130 км/ч», - подчеркнули в компании.
Также открытие этого участка поможет запустить скоростное сообщение между Санкт-Петербургом и Казанью, позволив ехать 1500 километров без светофоров.
Ранее были названы достоинства и недостатки новой трассы М-12 «Восток», которая была торжественно открыта в конце 2023 года и позволяет преодолеть 811 километров от Москвы до Казани всего за 6-7 часов. Одним из плюсов, помимо скорости, участники движения посчитали организованные на протяжении всей трассы зоны отдыха, в которых есть игровые комплексы, спортплощадки, супермаркет, аптека, многочисленные туалеты, душевые и фудкорты. А одним из основных минусов была названа стоимость проезда. Жители регионов, через которые проходит платная дорога, честно признались, что пользоваться трассой М-7 им выгоднее.