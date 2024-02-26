Стали известны тарифы на российско-белорусское ОСАГО

Цена единой для России и Белоруссии «автогражданки» будет определяться национальными правилами — в соответствии с законодательством каждого из государств. Об этом сообщают «Известия».

Так, единый полис ОСАГО обойдется белорусам в несколько раз дешевле, чем россиянам, говорится в публикации. Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил в Банк России письмо, в котором он выступил за использование белорусских правил определения тарифов на автогражданку при интеграции этого вида страхования.

В ЦБ, в свою очередь, сослались на модельный закон «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства».

Так, при оформлении единой страховки российским автомобилистам стоимость полиса будет рассчитываться по тарифам и правилам, предусмотренным при заключении российского договора ОСАГО. При этом автовладельцы из Белоруссии будут покупать такой полис по тарифам на автогражданку, действующим в их стране.

Также подчеркивается, что страховые выплаты и размеры страховых сумм определяются в соответствии с законодательством об обязательном страховании государства-участника, на территории которого произошло дорожно-транспортное происшествие.

В публикации говорится, что в России полис ОСАГО автомобилисту старше 25 лет со стажем более двух лет и КБМ 0,68 (шесть лет безаварийного стажа) на Kia Rio оформят за 9 100 13 866 рублей, а в Белоруссии — за 2 840 рублей. Лимиты выплат в Белоруссии значительно превышают российские.