Южная Корея усилит контроль за вывозом автомобилей в Россию

С 24 февраля Южная Корея расширила список товаров, запрещенных к вывозу в Россию и Белоруссию. В него, помимо прочего, вошли машины с двигателями объемом два или более литра, включая подержанные. В связи с этим корейские власти ужесточат контроль за соблюдением санкций и будут бороться с попытками их обхода, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

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Министерство вместе с профильными органами усилит борьбу с нелегальным экспортом товаров, на которые теперь нужно разрешение. МИД, таможня и разведка будут взаимодействовать друг с другом, чтобы выявить компании, которые поставляют в Россию товары через третьи страны. Число наказанных увеличивается, говорят в ведомстве.

«Мы намерены еще тщательнее реализовывать экспортный контроль в сотрудничестве с профильными государственными органами, поскольку ожидаем, что число попыток обойти экспортный контроль и количество поставок по обходным путям возрастет», — добавили в министерстве.

С 24 февраля Южная Корея ввела ограничения на экспорт в РФ в отношении 682 видов товаров, расширив общий список до 1159 позиций. В него включили автомобили с двигателями объемом два или более литра, на которые приходится основная часть экспорта.