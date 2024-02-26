Салон нового Peugeot e-5008 рассекретили на видео

В тизерном ролике, который был опубликован на официальном YouTube-канале Peugeot, рассекретили салон будущего электрического кроссовера. Для модели запланирована масштабная модернизация, в ходе которой она получит фирменный Panoramic i-Cockpit с изогнутой панелью диагональю 21 дюйм, новый руль и атмосферную подсветку. Премьера Peugeot e-5008 запланирована на март этого года.

Peugeot 5008 в строю с 2017 года, в 2020 и 2022-м модель обновляли, а теперь на подходе новое поколение. Кроссовер переберется на одну из разновидностей платформы STLA концерна Stellantis (а именно STLA Medium) и обзаведется полностью электрической версией под названием e-5008. По предварительным данным, ее оснастят батареей емкостью 79 либо 98 киловатт-часов — в первом случае запас хода составляет более 480 километров, а во втором — 640 километров. Peugeot e-5008 прочат как одномоторные установки, так и двухмоторные мощностью до 315 лошадиных сил.

На тизерном видео можно рассмотреть салон: он рассчитан на семь мест. На передней панели находится изогнутый 21-дюймовый экран, слегка обращенный к водителю. Можно заметить и настраиваемые кнопки быстрого доступа i-Toggles — всего их 10. Иначе выглядит усеченное сверху и снизу рулевое колесо с сенсорными элементами управления.