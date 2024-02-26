За нами уже выехали: полицейские спорткары

Кроме того, есть бронированный сейф для оружия и откидывающееся информационное табло. Техника стоковая: отдача четырёхлитровой «битурбовосьмёрки» составляет 666 лошадиных сил и 850 Нм, а совмещён мотор с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF. Автомобиль может разогнаться до ста за 3,3 секунды и набрать 305 километров в час.