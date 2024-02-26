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За нами уже выехали: полицейские спорткары

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Chevrolet Corvette C8. Американский суперкар 2022 года достался полицейским курортного городка Панама-Сити-Бич (Флорида, США) после конфискации у преступника.
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Chevrolet Corvette C8. Американский суперкар 2022 года достался полицейским курортного городка Панама-Сити-Бич (Флорида, США) после конфискации у преступника. 
© Motor.ru
В апреле 2023-го хозяина машины задержали при попытке скрыться от стражей порядка, при этом в ней нашли запрещённые вещества и оружие. В декабре Corvette передали фирме Lightning Graphics Inc, создавшей специальную ливрею.
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В апреле 2023-го хозяина машины задержали при попытке скрыться от стражей порядка, при этом в ней нашли запрещённые вещества и оружие. В декабре Corvette передали фирме Lightning Graphics Inc, создавшей специальную ливрею. 
© Motor.ru
Многие кузовные детали выкрашены в ярко-синий, а передние крылья и двери белые. Кроме того, появились надписи «Полиция Панама-Сити-Бич» и «Изъято для службы», а на задних крыльях изображён местный пирс.
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Многие кузовные детали выкрашены в ярко-синий, а передние крылья и двери белые. Кроме того, появились надписи «Полиция Панама-Сити-Бич» и «Изъято для службы», а на задних крыльях изображён местный пирс. 
© Motor.ru
Автомобиль планируют использовать в просветительских целях. По истечении срока эксплуатации его пустят с молотка.
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Автомобиль планируют использовать в просветительских целях. По истечении срока эксплуатации его пустят с молотка. 
© Motor.ru

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Lucid Air. Правоохранительные органы Саудовской Аравии получили первый на планете полицейский электромобиль этой марки.
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Lucid Air. Правоохранительные органы Саудовской Аравии получили первый на планете полицейский электромобиль этой марки. 
© Motor.ru
Он отличается от стандартной модификации чёрно-белой окраской и взлётной площадкой для дрона, скрытой в особом крышном боксе. Последний открывается автоматически, и коптер сразу же готов к старту. В ближайшие 10 лет компания вручит здешним стражам порядка 100 тысяч экземпляров.
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Он отличается от стандартной модификации чёрно-белой окраской и взлётной площадкой для дрона, скрытой в особом крышном боксе. Последний открывается автоматически, и коптер сразу же готов к старту. В ближайшие 10 лет компания вручит здешним стражам порядка 100 тысяч экземпляров. 
© Motor.ru
Американская фирма подписала договор с правительством о поставке автомобилей ещё два года назад. При этом 62 процентами акций бренда владеет местный Государственный фонд, вложивший в него 10 миллиардов долларов.
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Американская фирма подписала договор с правительством о поставке автомобилей ещё два года назад. При этом 62 процентами акций бренда владеет местный Государственный фонд, вложивший в него 10 миллиардов долларов. 
© Motor.ru
Власти при помощи Lucid надеются превратить страну в центр по выпуску машин «на батарейках», а к концу десятилетия объём производства должен вырасти до 500 тысяч штук ежегодно. Локальную сборку запустили прошлой осенью: с тех пор сделано приблизительно 800 единиц. Запчасти поставляет головное предприятие в Аризоне.
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Власти при помощи Lucid надеются превратить страну в центр по выпуску машин «на батарейках», а к концу десятилетия объём производства должен вырасти до 500 тысяч штук ежегодно. Локальную сборку запустили прошлой осенью: с тех пор сделано приблизительно 800 единиц. Запчасти поставляет головное предприятие в Аризоне. 
© Motor.ru
Bentley, Ferrari и Porsche. В Турции полицейским достались сразу 23 роскошных машины суммарной стоимостью 3,5 миллиона долларов.
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Bentley, Ferrari и Porsche. В Турции полицейским достались сразу 23 роскошных машины суммарной стоимостью 3,5 миллиона долларов. 
© Motor.ru

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Они изъяты у наркоторговцев после рейдов, проведённых в Стамбуле. Основной задачей был арест руководителя группировки, чьё состояние оценивается в миллиард долларов.
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Они изъяты у наркоторговцев после рейдов, проведённых в Стамбуле. Основной задачей был арест руководителя группировки, чьё состояние оценивается в миллиард долларов. 
© Motor.ru
В результате оперативных мероприятий арестовано свыше 30 преступников и конфисковано более 20 автомобилей.
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В результате оперативных мероприятий арестовано свыше 30 преступников и конфисковано более 20 автомобилей. 
© Motor.ru
Среди них — Bentley Continental GT, Ferrari 458 и Porsche Taycan, а также Mercedes-Benz GLS и другие недешёвые внедорожники. Их кузова уже выкрасили в специальную ливрею.
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Среди них — Bentley Continental GT, Ferrari 458 и Porsche Taycan, а также Mercedes-Benz GLS и другие недешёвые внедорожники. Их кузова уже выкрасили в специальную ливрею. 
© Motor.ru
Tesla Model Y. Модифицированные электрические кроссоверы появятся у копов Калифорнии. Местная фирма Unplugged Performance уже 11 лет назад дорабатывает продукцию компании.
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Tesla Model Y. Модифицированные электрические кроссоверы появятся у копов Калифорнии. Местная фирма Unplugged Performance уже 11 лет назад дорабатывает продукцию компании. 
© Motor.ru
Электромобиль получил привычный для американских полицейских машин силовой передний бампер из стали, дополненный синим и красным стробоскопами. Кроме того, предусмотрены поисковые прожекторы и проблесковые маячки, в пороги и дверь багажника интегрированы стробоскопы, а завершают образ чёрные колёса с покрышками для бездорожья.
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Электромобиль получил привычный для американских полицейских машин силовой передний бампер из стали, дополненный синим и красным стробоскопами. Кроме того, предусмотрены поисковые прожекторы и проблесковые маячки, в пороги и дверь багажника интегрированы стробоскопы, а завершают образ чёрные колёса с покрышками для бездорожья. 
© Motor.ru

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Внутри новшеств больше. На центральной консоли разместились модули управления специальными устройствами, а переднему пассажиру полагается подставка с ноутбуком.
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Внутри новшеств больше. На центральной консоли разместились модули управления специальными устройствами, а переднему пассажиру полагается подставка с ноутбуком. 
© Motor.ru
На заднем ряду установили скромный легко моющийся диван, отделённый от передних кресел перегородкой. Партию подобных экземпляров получит полиция города Южная Пасадена, переводящая свой автопарк на электрическую тягу.
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На заднем ряду установили скромный легко моющийся диван, отделённый от передних кресел перегородкой. Партию подобных экземпляров получит полиция города Южная Пасадена, переводящая свой автопарк на электрическую тягу. 
© Motor.ru
Lamborghini Urus Performante. Итальянский суперкроссовер начал служить в дорожной полиции на родине марки.
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Lamborghini Urus Performante. Итальянский суперкроссовер начал служить в дорожной полиции на родине марки. 
© Motor.ru
Он обрёл соответствующую окраску, проблесковые маячки и двухуровневую сирену. Это шестая за два десятилетия машина компании, полученная местными правоохранителями.
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Он обрёл соответствующую окраску, проблесковые маячки и двухуровневую сирену. Это шестая за два десятилетия машина компании, полученная местными правоохранителями. 
© Motor.ru
Среди функций автомобиля — быстрая доставка донорских органов и оказание первой медицинской помощи, поэтому предусмотрены дефибриллятор и холодильник с регулировкой температуры.
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Среди функций автомобиля — быстрая доставка донорских органов и оказание первой медицинской помощи, поэтому предусмотрены дефибриллятор и холодильник с регулировкой температуры. 
© Motor.ru

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Кроме того, есть бронированный сейф для оружия и откидывающееся информационное табло. Техника стоковая: отдача четырёхлитровой «битурбовосьмёрки» составляет 666 лошадиных сил и 850 Нм, а совмещён мотор с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF. Автомобиль может разогнаться до ста за 3,3 секунды и набрать 305 километров в час.
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Кроме того, есть бронированный сейф для оружия и откидывающееся информационное табло. Техника стоковая: отдача четырёхлитровой «битурбовосьмёрки» составляет 666 лошадиных сил и 850 Нм, а совмещён мотор с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач ZF. Автомобиль может разогнаться до ста за 3,3 секунды и набрать 305 километров в час. 
© Motor.ru
Lamborghini Urus Performante. Другой экземпляр в конце минувшего года вручили правоохранителям Дубая.
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Lamborghini Urus Performante. Другой экземпляр в конце минувшего года вручили правоохранителям Дубая.  
© Motor.ru
В экстерьере зелёный колер совмещён с белым. На капоте и дверях появилась эмблема местных стражей порядка.
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В экстерьере зелёный колер совмещён с белым. На капоте и дверях появилась эмблема местных стражей порядка. 
© Motor.ru
Под лобовым стеклом и стеклом пятой двери расположились синие стробоскопы. Есть и мощная сирена. Внутри — бронированный ящик для оружия и откидной экран для информационных сообщений.
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Под лобовым стеклом и стеклом пятой двери расположились синие стробоскопы. Есть и мощная сирена. Внутри — бронированный ящик для оружия и откидной экран для информационных сообщений. 
© Motor.ru
В грузовом отсеке предусмотрено особое отделение для необходимого оборудования и дефибриллятора. Техническая начинка стандартная.
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В грузовом отсеке предусмотрено особое отделение для необходимого оборудования и дефибриллятора. Техническая начинка стандартная. 
© Motor.ru

Охрана общественного порядка — одна из тех сфер, где действительно нужны динамичные модели. Во многих странах полицейские на суперкарах, мощных электромобилях и спортивных кроссоверах не только преследуют и задерживают мелких нарушителей или опасных преступников, но иногда даже перевозят донорские органы для быстрой пересадки. Конечно, такие машины обходятся недёшево, но из государственного бюджета за них платят далеко не всегда: в некоторых случаях они попадают на службу в полицию после конфискации у прежних владельцев, нарушивших законодательство.

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