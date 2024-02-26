В России стартовали продажи грузового вездехода с колесной формулой 8х8

В России начались продажи грузового вездехода с колесной формулой 8х8. Производитель «Трэкол» добавил в каталог вездеход в версии «Пикап».

Машина длиной 8,6 метра является упрощенной версией «Арктики» с открытой платформой, которая установлена вместо алюминиевого кузова. Кабина вмещает в себя двоих человек. Грузоподъемность составляет от 2,5 до 4,0 тонны в зависимости от грунта. Цена модели стартует от 15 миллионов рублей.