В России стартовали продажи грузового вездехода с колесной формулой 8х8
В России начались продажи грузового вездехода с колесной формулой 8х8. Производитель «Трэкол» добавил в каталог вездеход в версии «Пикап».
Машина длиной 8,6 метра является упрощенной версией «Арктики» с открытой платформой, которая установлена вместо алюминиевого кузова. Кабина вмещает в себя двоих человек. Грузоподъемность составляет от 2,5 до 4,0 тонны в зависимости от грунта. Цена модели стартует от 15 миллионов рублей.
Вездеход оснащен стальной лонжеронной рамой, зависимой подвеской всех колес, отечественным 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 (170 сил, 600 Нм). Тяга передается через 5-ступенчатую «механику». Данная машина является полноприводной.
Ей дали бескамерные шины сверхнизкого давления размерности 1600х700-635 миллиметров. Снаряженная масса вездехода составляет 6,7 тонны.
Ранее в России был представлен гусеничный вездеход Visuva, предназначенный для езды по тайге, песку и снегу.