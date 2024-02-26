Renault представила конкурента "Атома" в Женеве

Одна из самых громких премьер на нынешнем провальном Женевском автосалоне - электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech с ретро-дизайном, функционально переосмысленным в контексте современности. Почему эта премьера оказалась такой громкой? Всё просто: про остальное, как, например, про новые Duster или Spring уже известно.

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Renault 5 E-Tech стал первой моделью на платформе AmpR Small (так решили "обозвать" архитектуру CMF-B EV). Он крупнее Twingo, но миниатюрнее Clio, и соразмерен российскому "Атому", который появится в 2025 году: длина кузова французского электрохэтча составляет 3,92 метра при колёсной базе 2,54 метра. Ширина и высота равны 1,77 и 1,5 метра соответственно. Несмотря на миниатюрные габариты у R5 E-Tech "взрослый" размер: он оснащён колёсами с шинами 195/55 R18.

Базовая версия Renault 5 E-Tech с батареей ёмкостью 40 кВт·ч весит 1350 кг. В ней хэтчбек оснащается двигателем мощностью 95 л.с. и 215 Нм или 120 л.с. и 225 Нм. Вариант с аккумулятором 52 кВт·ч весит на 100 кг больше и предлагается со 150-сильным мотором с крутящим моментом 245 Нм.

Запас хода базовой комплектации - около 300 км по циклу WLTP, с более ёмким аккумулятором - до 400 км. Важный нюанс для тех, кто прицелится на покупку начальной версии - нет поддержки зарядки постоянным током, который может восполнить запас энергии с 15 до 80% за полчаса. Отображение уровня заряда - одна из фишек Renault 5 E-Tech.