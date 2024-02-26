Вновь открывшийся Женевский автосалон потерпел провал

Впервые с 2019 года открывается Женевский автосалон. Но в этот раз на него не приехали ведущие мировые концерны - Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota и Hyundai. Посетители смогут увидеть лишь новинки от Renault, Dacia, BYD и его суббрендов Denza и Yangweng, а также Lucid, MG и марки IM от SAIC. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", объяснили, почему так произошло, что некогда именитое мотор-шоу уже никому не нужно.

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"К 2020 году посещаемость автосалонов упала. Некоторые бренды отказались от участия в подобных мероприятиях, предпочтя другие способы продвижения продукции. Доходы организаторов и владельцев павильонов как от аренды площадей, так и от продажи билетов стали снижаться. В этих условиях "Женева" перестала быть одним из центральных событий международной автоиндустрии, став провинциальным автосалоном", - рассказывает "РГ" обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.

По его словам, коронавирус, на который сослались автопроизводители в 2020 году, аргументируя отказ от участия в выставке, на деле был не более, чем предлогом.

"К тому времени автосалон в Женеве уже утратил былой престиж - на нем презентовали меньше мировых новинок, чем когда-либо. Главное, что подкосило Женевский автосалон, - отсутствие привязки к крупному рынку сбыта. Такая привязка есть, например, у автосалона в Париже или Международного автомобильного салона (IAA), который несколько лет назад переехал из Франкфурта-на-Майне в Мюнхен", - говорит Арбузов.

Он добавил, что крупные автосалоны по-прежнему остаются драйверами продаж в Китае и Индонезии.

"Все еще сохраняют свою значимость салоны в Париже и Мюнхене. Кроме того, организаторы автосалона в Детройте тоже не собираются сдаваться и ищут новые концепции", - заключил обозреватель "Дрома".

Руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов считает, что с каждым годом интерес к автосалонам падает. При этом уже многие компании перешли на формат онлайн-презентаций.

"Нам в России лучше следить за автосалонами, которые проходят в КНР. Потому что китайские компании продолжают официально работать на нашем рынке. А те бренды, что ушли (европейские, японские, корейские, американские), уже не так актуальны, так как официально такие машины не купишь. Соответственно, и интерес к выставкам, проводимым в этих странах, будет ниже", - говорит Тимерханов.

Обозреватель портала "Китайские автомобили Денис Бобылев отмечает, что КНР задает планку всей индустрии собственными масштабными мотор-шоу.

"Например, уже 25 апреля в Китае стартует Пекинский автосалон, в котором примут участие около 2 тысяч компаний. Именно это событие и станет главным маяком автомобильного мира 2024 года, ведь на нем традиционно соберутся не только китайские, но и все ведущие мировые бренды", - уверен Бобылев.