Представлен обновленный седан Audi A7: длинная база и пакет RS Line

Компания Audi в 2024 году произвела рестайлинг длиннобазного седана A7, главным акцентом которого стал спорт, теперь он представлен со специальным пакетом опций.

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Официально длиннобазный седан Audi A7 был представлен в феврале текущего года в Китае. Главным обновлением стал пакет RS Line, который включает в себя отличный от стандартной комплектации обвес, колесные диски R21, ярко-красные тормозные суппорты, заводской антихром. Салон оснащен вставками под углеродное волокно. Техническое оснащение седана Audi A7 осталось без изменений.

В прошлом году глобальному рестайлингу была подвергнута Audi A7 в кузове лифтбек, в текущем — очередь дошла до седана. Audi A7 является не самой бюджетной моделью в линейке, по этой причине появилась возможность выбора комплектации пакета RS Line, это позволяет оснастить автомобиль не только под свои предпочтения, но и под свой бюджет.

Audi A7 после обновления получила видоизмененную решетку радиатора с сетчатой структурой, форма бамперов тоже была изменена, появился спойлер на крыше.

Audi A7 оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 245 лошадиных сил или 3,0-литровым двигателем, мощностью 340 лошадиных сил на выбор. Оба мотора работают в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой, привод передний.

Стоимость седана Audi A7 RS Line на китайском рынке начинается от 5 500 000 рублей по текущему курсу. Пока остается неизвестным, будет ли данный автомобиль поставляться на российский рынок официально или его поставки будут налажены путем параллельного импорта.