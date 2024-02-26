Представлен новый хэтчбек MG3: теперь это 194-сильный гибрид

На сотом по счету автосалоне в Женеве дебютировала новая версия компактного автомобиля 3 марки британской MG, принадлежащей китайскому SAIC. Хэтчбек сменил генерацию, преобразился внешне и внутренне, подрос в размере и получил продвинутое оборудование.

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Но главным новшеством стала бензоэлектрическая установка, которая позволит «третьему» MG3 побороться за место на рынке с Renaul Clio и Toyota Yaris.

Внешность MG3 в третьем поколении стала более спортивной и отсылает к дизайну электрического родстера MG Cyberster, представленного летом прошлого года. У нового супермини заостренная оптика, сплиттер под карбон и решетка радиатора со сложным рисунком.

Длина, ширина и высота составляют 4113, 1797 и 1502 миллиметра соответственно, колесная база — 2570 миллиметров. То есть, он крупнее и предшественника, и соперников Clio и Yaris. Снаряженная масса равна 1285 килограммам.

В салоне тоже обещан простор, причем по этому показателю MG3 заявлен как лучший в своем классе. То же касается объема багажника — 293 литров. Диагональ экрана медиасистемы составляет 10,25 дюйма, как у «старших» MG4 и MG5, а цифровой «приборки» — семь дюймов.

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

MG

По умолчанию MG3 положены навигатор, кондиционер, аудиосистема с шестью динамиками, четыре USB-порта, задние датчики парковки и камера. «Топовые» версии дополнены кожаной обивкой салона, бесключевым доступом, подогревом сидений и руля, а также системой кругового обзора. Имеется «полуавтопилот» MG Pilot с адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о лобовом столкновении, пробочным ассистентом и другими помощниками.

В движение новый MG3 приводит установка Hybrid+, в составе которой 1,5-литровая бензиновая «четверка», работающая по циклу Аткинсона, электромотор и отдельный двигатель-генератор. Cовокупная мощность составляет 194 силы. С места до «сотни» хэтчбек разгоняется за восемь секунд ровно.

Емкость аккумулятора — 1,83 киловатт-часа. Здесь MG3 тоже обходит соперников, но запас хода на электричестве MG не называет. Режимов езды несколько: от чисто электрического без использования генератора до параллельного, когда работают и электромотор, и ДВС.

Другие доработки сделали шасси жестче и помогли снизить шум и вибрации при езде.