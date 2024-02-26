Обновлен китайский суперседан IM L7: он быстрее, чем Porsche Taycan

Электромобиль бизнес-класса модернизирован спустя полтора года после начала продаж. Стартовую цену за заднеприводную (340 сил, 475 Нм) версию с запасом хода 708 километров удалось снизить на 12% до 300 тысяч юаней (3,92 миллиона рублей). Полноприводные IM L7 тоже подешевели, а «заряженной» версии в гамме пока нет. Цены — от 350 до 420 тысяч юаней (4,58-5,5 миллиона рублей).

© Quto.ru

Обновление IM L7 из области оснащения: улучшены фронтальные камеры, лидаров на крыше стало три, расширена анимация «пиксельной» оптики, установлены более комфортные передние кресла. Седаны сохранили единственную батарею на 90 киловатт-часов, коэффициент аэродинамического сопротивления по-прежнему равен 0,21, а запас хода — от 625 до 708 километров.

Quto.ru

Интересно, что после апгрейда количество вариантов исполения IM L7 сократилось с пяти до четырёх, а из гаммы исключена спецверсия Snake Performance. В 2022 году такой седан произвёл фурор, обыграв на треке Zhejiang International Circuit самый мощный Porsche Taycan Turbo S! Сейчас немецкий конкурент обновился, и похоже «заряженный» вариант IM L7 тоже сильно прибавит в характеристиках.