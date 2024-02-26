Представлен обновленный электромобиль Zeekr 001

Компания Zeekr представила обновлённую пятидверку 001. Апгрейд экстерьера и интерьера едва уловимый: другие бамперы, фактурные рычажки электростеклоподъёмников а-ля Zeekr X, иное оформление дефлекторов вентиляции, мультируля и виртуальной «приборки». Также расширена палитра цветов, в виде опции появился лидар на крыше, а площадка беспроводной зарядки теперь покрыта экокожей. Основные изменения от глаз скрыты.

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Zeekr 001 перешёл на 800-вольтовую электросистему, а покупатели смогут выбирать химический состав батареи: у базовых версий аккумулятор литий-железо-фосфатный, у топ-версий — никель-кобальт-марганцевый. Электродвигатели стали мощнее почти в полтора раза: заднеприводная версия теперь развивает 422 лошадиные силы, полноприводная — 789 лошадиных сил.

Скорость зарядки тоже возросла: подзарядиться с 10 до 80 процентов можно за 12-15 минут в зависимости от типа батареи. А ещё у Zeekr 001 появилась «умная» медиасистема: установлен продвинутый процессор Snapdragon 8295, а у проекционного дисплея диагональю 35,5 дюйма теперь есть функция дополненной реальности. Варианты отделки салона пока не показаны.

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Ожидается, что базовый Zeekr 001 подешевеет с нынеших 300 тысяч юаней (3,92 миллиона рублей): снижать цены приходится, чтобы не терять долю рынка. Все комплектации и цены в Китае должны объявить 27 февраля. «Заряженный» Zeekr 001 FR будет модернизирован чуть позже.