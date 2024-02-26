Стали известны подробности иска DeLorean к съемочной группе «Назад в будущее»

Культовый автомобиль играет главную роль в судебном процессе между NBC Universal и DeLorean Motor Company. Последняя подала иск к гиганту киноиндустрии за нарушение контракта, бухгалтерского учёта, товарного знака и товарного вида. DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее» — один из самых известных автомобилей, когда-либо снятых в кино, и сейчас он находится в центре давнего скандала.

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Первый фильм вышел на экраны в 1985 году. Основания для иска как раз относятся к тому времени. В 1989 году Amblin Entertainment и Universal Pictures заключили сделку с Джоном ДеЛореаном на право использования его имени, логотипа и внешнего вида автомобиля DeLorean для «мерчендайзинга и коммерческих связей», связанных с серией фильмов «Назад в будущее». Первые разбирательства закончились решением судьи о том, что мистер ДеЛориан заявил и гарантировал, что он является единственным владельцем прав, указанные в перечне документов.

То есть любые выплаты и согласования должны были быть связаны с компанией Джона ДеЛореана. Но в 1982 году DeLorean Motor Company обанкротилась, а часть активов была приобретена компанией Consolidated International. К ним относились оставшиеся в США автомобили, весь запас запчастей, инженерные чертежи и записи. Регистрация и права на товарные знаки не были упомянуты, но современная DeLorean Motor Company утверждает, что Consolidated International приобрела в том числе торговые названия и права на распространение.

Предшественники NBC Universal считали, что приобрели необходимые права и разрешения на использование DeLorean в серии фильмов и товарах. Благодаря успеху франшизы, NBCU использовал модифицированный DeLorean DMC-12 с 1985 года в различных СМИ, рекламе и товаров, включая одежду, искусство, книги, игры, медиа, предметы коллекционирования, реплики реквизита и игрушки.

Это повлекло за собой ряд исков и соглашений, в течение многих лет стороны спорили между собой о выплате роялти, точности учёта и других вопросах. В одном из последних судебных заседаний судья вынес неоднозначное решение. Он признал, что компания DMCT представила доказательства того, что у неё есть множество товарных знаков, связанных с DeLorean. А также судья отметил, что именно NBCU сыграл важную роль в качестве лицензиата знаков DMCT, выплачивая роялти в течение нескольких лет. При этом судья заявил, что NBCU, вероятно, обладает правами на товарный знак общего права, связанными с использованием модифицированного автомобиля, который был снят в кинофраншизе.

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