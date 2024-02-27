АвтоВАЗ возобновил производство пассажирских универсалов Lada Largus

"Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах", - прокомментировал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.