АвтоВАЗ возобновил производство пассажирских универсалов Lada Largus
АвтоВАЗ сообщил о начале производства пассажирских версий Lada Largus. Сборка осуществляется в тестовом режиме, в ходе которого на "Лада Ижевск" отрабатываются технологические процессы полного цикла производства, а также проводится обучение персонала.
"Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах", - прокомментировал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.
Ранее "РГ" сообщала о начале выпуска опытной партии фургонов Lada Largus. Всего в рамках тестового производства будет собрано примерно 80 автомобилей.