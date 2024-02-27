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АвтоВАЗ возобновил производство пассажирских универсалов Lada Largus

АвтоВАЗ сообщил о начале производства пассажирских версий Lada Largus. Сборка осуществляется в тестовом режиме, в ходе которого на "Лада Ижевск" отрабатываются технологические процессы полного цикла производства, а также проводится обучение персонала.

АвтоВАЗ возобновил производство пассажирских универсалов Lada Largus
© Российская газета

"Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах", - прокомментировал президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Ранее "РГ" сообщала о начале выпуска опытной партии фургонов Lada Largus. Всего в рамках тестового производства будет собрано примерно 80 автомобилей.

Автоновости
Lada Largus
Lada
Максим Соколов
Автоваз